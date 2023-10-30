محافظ كفرالشيخ يتابع مع رؤساء المدن جهود النظافة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار، ومراجعة صفايات الأمطار، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف، بمراكز ومدن المحافظة، مشدداً على تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، والمرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً .
وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مسير، برئاسة، علي سلامة، والتى قامت بتكثيف حملات لإزالة الإشغالات ورفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل وخاصة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج والشوارع الرئيسية ومنطقة موقف مسير، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمدخل بالمدينة، ومتابعة رفع الإشغالات وحركة نقل الركاب، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لأهالي مسير.
وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، برئاسة، اللواء حاتم الهيدبي، في حملات النظافة والإشغالات بقرى ومدينة مطوبس، فضلاً عن حملات الإنارة العامة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية، والمداخل والمخارج، ومازال العمل مستمرا على مدار الساعة حتى الانتهاء من اعمال النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة. headtopics.com
كما تابع، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، برئاسة اللواء حسن موافى، تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بأحياء وشوارع وميادين المدينة، من خلال استعدادات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات، الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات والجرارات، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تابع محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد محمد كشك، برفع 135 طن قمامة بقرى ومدينة قلين، بمشاركة 8 سيارات قلاب، و3 لودر، مع استمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة حيث تم رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة والمخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد قسم الإشغالات الدائم في الشوارع والميادين ورفع وإزالة كل ما يعوق حركة المواطنين بالإضافة إلى تسخير كافة... headtopics.com