محافظ كفرالشيخ يتابع مع رؤساء المدن جهود النظافة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار، ومراجعة صفايات الأمطار، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف، بمراكز ومدن المحافظة، مشدداً على تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، والمرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً .

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مسير، برئاسة، علي سلامة، والتى قامت بتكثيف حملات لإزالة الإشغالات ورفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل وخاصة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج والشوارع الرئيسية ومنطقة موقف مسير، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمدخل بالمدينة، ومتابعة رفع الإشغالات وحركة نقل الركاب، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لأهالي مسير.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، برئاسة، اللواء حاتم الهيدبي، في حملات النظافة والإشغالات بقرى ومدينة مطوبس، فضلاً عن حملات الإنارة العامة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية، والمداخل والمخارج، ومازال العمل مستمرا على مدار الساعة حتى الانتهاء من اعمال النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة. headtopics.com

كما تابع، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، برئاسة اللواء حسن موافى، تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بأحياء وشوارع وميادين المدينة، من خلال استعدادات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات، الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات والجرارات، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد محمد كشك، برفع 135 طن قمامة بقرى ومدينة قلين، بمشاركة 8 سيارات قلاب، و3 لودر، مع استمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة حيث تم رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة والمخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد قسم الإشغالات الدائم في الشوارع والميادين ورفع وإزالة كل ما يعوق حركة المواطنين بالإضافة إلى تسخير كافة... headtopics.com

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود بيلا في تكثيف حملات النظافة وأعمال التجميلتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، في حملات النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وإزالة الإشغالات وتحسين الخدمات والمرافق، بالمدينة والقرى، بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا. اقرأ أكثر ⮕

محافظ أسيوط: حملات للنظافة وغلق نقاط تجمع القمامة بجوار المنشآت الحيويةأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حرصه الدائم علي الإرتقاء بمستوي النظافة للحفاظ علي البيئة وحث رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالإهتمام بمنظومة النظافة لإعادة الشكل الحضاري اللائق للمحافظة اقرأ أكثر ⮕

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود بيلا في تكثيف حملات النظافةحملات نظافة وإزالة قمامة وتراكمات بشوارع كفر الشيخ اقرأ أكثر ⮕

حملات للنظافة وغلق نقاط تجمع القمامة بجوار المنشآت الحيوية بمراكز ديروط والبدارىأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حرصه الدائم علي الإرتقاء بمستوي النظافة للحفاظ علي البيئة، وحث رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاهتمام بمنظومة النظافة لإعادة الشكل الحضاري اللائق إلى المحافظة.. اقرأ أكثر ⮕

محافظ كفر الشيخ يوجه بمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع للمواطنينكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بتكثيف الرقابة والمرور على الأسواق والمحال التجارية وتنظيم الحملات اليومية، لضبط الأسعار، وتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية.. اقرأ أكثر ⮕

وزير التربية والتعليم يتفقد عددًا من المدارس بكفر الشيخ غدًاتشهد محافظة كفر الشيخ، غداً الأحد، زيارة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، ومحمد عبدالله.. اقرأ أكثر ⮕