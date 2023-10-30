محافظ قنا يحل مشكلة 76 مواطنا بعد مقابلتهم في مكتبه

واصل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، استقبال المواطنين بمكاتبهم، وذلك لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

يأتى ذلك في إطار حرص محافظ قنا، على التواصل المباشر مع المواطنين، وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة .76 مواطنا من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حدة، حفاظا على خصوصية الشكوى، وجرى مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها، ووضع الحلول المناسبة لها، بما يحقق مصلحة المواطن، ولا يُخل باللوائح والقوانين.

وأكد «الداودي» أن جميع الجهات الحكومية المحلية تبحث أسباب الشكاوى للبت فيها، ويجرى إرسالها في وقت قياسي، ما يساهم في تحسين معدلات الإنجاز، وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.إعدام 1.1 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في طلخا بالدقهلية headtopics.com

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