محافظ الشرقية يعلن تشغيل بئر مياه الشرب الرابع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الإنتهاء من اعمال تطوير وصيانة بئر المياه الرابع ضمن منظومة الآبار الخاصة بالمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية (الزوامل) ببلبيس وتشغيله لسد احتياجات المنطقة من المياه وتوفير بنية تحتية مناسبة للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات وزياده الإنتاج وتحسين مستوي الصناعه بما ينعكس علي النهوض بالاقتصاد المصري.

أكد محافظ الشرقية أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية والهامة لتحسين مستوى الاقتصاد مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماما كبيراً بقطاع الاستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات حقيقية تساهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة أنه تنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية بالوقوف على المعوقات التى تواجه المستثمرين والعمل على حلها وتذليل العقبات امامهم لخلق بيئة استثماريه متطورة تم التنسيق مع المهندس عامر كمال ابو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية والمهندس فتحى بندارى رئيس قطاع المشروعات بالشركة بتطوير منظومة الآبار الخاصة بالمنطقة الصناعية بساتين الإسماعيلية ( الزوامل) بمركز ومدينة بلبيس وتشغيل بئر المياه الرابع وذلك لزيادة إنتاجية مياه الشرب وسد... headtopics.com

وأضاف مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة أنه تم فتح باب الإشتراكات لتوصيل الخدمة إلى أصحاب المصانع والمستثمرين كمرحلة أولى ضمن 4 مراحل سيتم تنفيذها بمعرفة الشركة خلال مدد زمنية محددة وذلك لإتاحة خدمه توصيل مياه الشرب للمصانع بالمنطقة بالإضافة الي انه من المقرر البدء في اعمال تطوير ورفع كفاءة باقى الآبار بالمنطقة تماشياً مع احتياجات المنطقة من المياه وتقديم افضل الخدمات للمستثمرين

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