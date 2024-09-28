محافظ الغربية: لن يسمح بالمساس بغذاء المواطن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، أنه لن يسمح بالمساس بغذاء المواطن، وسيتم الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بالتلاعب بأسعار السلع أو التهاون بأرواح المواطنين، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال أي مخالفات بمراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملات التفتيشية التي نفذها الطب البيطري على المحال والأسواق بمراكز ومدن المحافظة والتي أسفرت عن تحرير عدد ٧٢ محضرا خلال شهر سبتمبر الجاري. وأسفرت الحملات عن ضبط ١٩٩.٥ كجم لحوم مابين بقري وجاموس ذبح خارج المجازر صالحة ظاهريا للإستهلاك الأدمى، ٢٠ كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي و ٧١ كجم دواجن بدون بيانات- صالحة ظاهريا للإستهلاك الأدمى، ١٨٥.٧٠٠ كجم دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي.٤٩.٤٠٠ كجم دواجن اشتباه صلاحيه- سحب عينات، فضلا عن - ١٤٣.٥ كجم غير صالحة للإستهلاك الأدمى - ٦٤٣.٣٠٠ كجم رأت اللجنة ضرورة سحب عينات من المضبوطات للوقوف علي مدي صلاحيتها من عدمه. - ٤.٤٠٠ كجم بدون بيانات -صالحة ظاهريا.

كما تم ضبط ٢٢٠٣.٧٠٠ كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، ٧٨٠ كجم أسماك رأت اللجنة سحب عينات منها وقوفا علي مدي صلاحيتها من عدمه. وشدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على استمرار وتكثيف الحملات اليومية الميدانية على جميع القطاعات لمتابعة إحكام الرقابة التموينية على المخابز والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

محافظ الغربية الغذاء الأسعار المخالفات حملات التفتيش

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