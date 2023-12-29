مجهودات شيخ الأزهر خلال العام 2023.. الإمام الأكبر يفتح أبواب المشيخة أمام الجميع ويستقبل الرؤساء والوفود المهمة على مستوى العالم.





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