مجموعة تسهيلات جمركية وإجرائية للعارضين الدوليين بمعرض «نبيو» في نسخته الثالثة

وقال إنه تم الاتفاق مع هيئة الجمارك المصرية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين على الإجراءات التنفيذية للإفراج الجمركي عن المشغولات الذهبية القادمة للمشاركة بالمعرض بصحبة العارضين الدوليين لتسهيل عملية دخول وخروج المشغولات في أمان بما لا يخل بحقوق الدولة وحقوق العارضين الدوليين، والسماح لهم بجلب تلك المعروضات على طائرات نقل الركاب دون شحنها بشكل مستقل.

أولا: تقوم الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بإخطار مصلحة الدمغة والموازين بأسماء وبيانات العارضين الدوليين المخطط مشاركتهم بالمعرض وبصحبتهم مشغولات ذهبية، تتضمن “اسم الراكب/ صورة جواز السفر/ رقم الرحلة/ توقيت الوصول”، بالإضافة إلى بيان تفصيلي بأصناف ومواصفات المشغولات القادمة بصحبة العارض من حيث “النوع/ الشكل/ الوزن/ الأحجار ذات القيمة المركبة عليها”، وذلك قبل توقيت بداية المعرض بأسبوعين على الأقل.

ثانيا: تقوم مصلحة دمغ المصوغات الموازين بإرسال قوائم بيانات العارضين والمشغولات لمصلحة الجمارك لتبدأ في ممارسة مهامها وإعداد الإجراءات اللازمة رابعا: يقر الراكب/ العارض لمأمور الجمرك بأن الأصناف التي بحوزته عبارة عن مشغولات معادن ثمينة وأحجار ذات قيمة تخص مصلحة دمغ المصوغات والموازين لصالح معرض الذهب نبيو 2023، ويحرر الإقرار بمعرفة الراكب، ويتم إيداع الأصناف بمخزن الوديعة ترانزيتا (يعمل على مدار الساعة) ويتم تسليمه إيصال الوديعة والثابت به تخصيص الأصناف لصالح مصلحة الدمغة لعرضها بمعرض الذهب نبيو 2023.

سادسا: يقوم جمرك مركز مصر للمعارض بتحديد كتاب سحب الأصناف الخاصة بالعارض بعد حساب الضرائب الجمركية والرسوم المستحقة عليها بصفة مبدئية طبقا للفاتورة التي سبق تقديم تعهد بسدادها من مصلحة الدمغة والموازين، وذلك حال عدم إعادة تصديرها أو التصرف فيها دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AKHBARELYOM: تسهيلات جمركية وإجرائية للعارضين الدوليين بمعرض «نبيو» للذهب والمجوهراتأعلن هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إقرار مجموعة تسهيلات جديدة للعارضين الدوليين المشاركين في المعرض الدولي للذهب والمجوهرات ' نبيو ' في نسخته الثالثة المقرر انطلاقها خلال الفترة من 25-27 نوفمبر الحالي.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: 'دون جمارك'..تسهيلات جمركية على السيارات التابعة لمبادرة سيارات المصريين بالخارجطريقة التسجيل بمبادرة سيارات المصريين بالخارج عن طريقة التسجيل بمبادرة سيارات المصريين بالخارج و ايضا الشروط و قرارات وزارة المالية المتعلقة بالمبادرة السيارات المصرين بالخارج .

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: انطلاق فعاليات القمة 23 للمجلس العالمي للسياحة في روانداانطلقت اليوم، الأربعاء، القمة العالمية الثالثة والعشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، في مدينة

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: الأهلي يودع الدورى الأفريقى فى نسخته الأولى بلا فوز فى 4 مبارياتودع فريق الأهلى الدورى الأفريقي في نسخته الأولى بلا فوز بعد التعادل أمام صن داونز الجنوب أفريقى سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولى في إياب نصف النهائي.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: خاص لـ 'الفجر الرياضي'.. رد فعل جمهور الأهلي بعد الخسارة أمام صن داونزتلقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضربة موجعة مساء الليلة، وذلك بعد توديع بطولة الدوري الأفريقي في نسخته الأولى أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي، عقب التعادل في مباراة اليوم دون أهداف.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

BALADTV: اليوم.. الترجي يواجه الوداد بحثًا عن العبور لنهائي الدوري الأفريقييلتقي مساء اليوم فريق الترجي التونسي ضد ضيفه الوداد المغربي، وذلك في إياب الدور نصف النهائي من الدوري الأفريقي في نسخته الأولى. وي

مصدر: baladtv | اقرأ أكثر ⮕