مجموعة تسهيلات جمركية وإجرائية للعارضين الدوليين بمعرض «نبيو» في نسخته الثالثة

وقال إنه تم الاتفاق مع هيئة الجمارك المصرية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين على الإجراءات التنفيذية للإفراج الجمركي عن المشغولات الذهبية القادمة للمشاركة بالمعرض بصحبة العارضين الدوليين لتسهيل عملية دخول وخروج المشغولات في أمان بما لا يخل بحقوق الدولة وحقوق العارضين الدوليين، والسماح لهم بجلب تلك المعروضات على طائرات نقل الركاب دون شحنها بشكل مستقل.
أولا: تقوم الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بإخطار مصلحة الدمغة والموازين بأسماء وبيانات العارضين الدوليين المخطط مشاركتهم بالمعرض وبصحبتهم مشغولات ذهبية، تتضمن “اسم الراكب/ صورة جواز السفر/ رقم الرحلة/ توقيت الوصول”، بالإضافة إلى بيان تفصيلي بأصناف ومواصفات المشغولات القادمة بصحبة العارض من حيث “النوع/ الشكل/ الوزن/ الأحجار ذات القيمة المركبة عليها”، وذلك قبل توقيت بداية المعرض بأسبوعين على الأقل.
ثانيا: تقوم مصلحة دمغ المصوغات الموازين بإرسال قوائم بيانات العارضين والمشغولات لمصلحة الجمارك لتبدأ في ممارسة مهامها وإعداد الإجراءات اللازمة رابعا: يقر الراكب/ العارض لمأمور الجمرك بأن الأصناف التي بحوزته عبارة عن مشغولات معادن ثمينة وأحجار ذات قيمة تخص مصلحة دمغ المصوغات والموازين لصالح معرض الذهب نبيو 2023، ويحرر الإقرار بمعرفة الراكب، ويتم إيداع الأصناف بمخزن الوديعة ترانزيتا (يعمل على مدار الساعة) ويتم تسليمه إيصال الوديعة والثابت به تخصيص الأصناف لصالح مصلحة الدمغة لعرضها بمعرض الذهب نبيو 2023.
سادسا: يقوم جمرك مركز مصر للمعارض بتحديد كتاب سحب الأصناف الخاصة بالعارض بعد حساب الضرائب الجمركية والرسوم المستحقة عليها بصفة مبدئية طبقا للفاتورة التي سبق تقديم تعهد بسدادها من مصلحة الدمغة والموازين، وذلك حال عدم إعادة تصديرها أو التصرف فيها دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك.
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