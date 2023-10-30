مجلس النواب يوافق على مادة تحدد أهداف المجلس القومى للطفولة والأمومة

يهدف المجلس إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وفقا لأحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر.

ووافق المجلس على اقتراح من الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بحذف عبارة "وتنشر فى الجريدة الرسمية" في نهاية المادة.ميسي يتصدر ومحمد صلاح يزين قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.. إنفو جرافحفل الكرة الذهبية.. منافسة قوية للتتويج بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمىانقطاع الاتصال والإنترنت في شمال غزة.. وطيران الاحتلال يواصل قصف القطاع

النواب يوافق على مواد الإصدار من قانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕

مجلس النواب يوافق على تعديل مادة تشكيل المجلس القومى للأمومة والطفولةوافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تعديل المادة الأولى بمشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمتعلقة بإنشاء المجلس وإنشاء فروع له بالمحافظات. اقرأ أكثر ⮕

مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون المجلس القومى للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى من حيث المبدا على مشروع قـانون مُقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين اقرأ أكثر ⮕

مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون القومي للطفولة والأمومةمجلس النواب يبدأ مناقشة قانون القومي للطفولة والأمومة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

البرلمان يوافق على إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. وتنص المادة الأولى اقرأ أكثر ⮕

أبرزها الأمومة والطفولة.. ننشر الأجندة البرلمانية لمجلس النواب هذا الأسبوعيستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلسات المجلس غداً الأحد، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين ومنها إصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة اقرأ أكثر ⮕