مجلس النواب يقر إنشاء إدارة عامة لمرصد حقوق الطفل بـ'القومى للطفولة والأمومة'

، والبيانات، وإعداد الدراسات والإحصاءات، والبحوث المتعلقة بالطفولة والأمومة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وشهدت مناقشات المادة (12) ضبط للصياغة بتعديل عبارة "الإدارة العامة" إلي "إدارة عامة"، الأمر الذي أيده رئيس المجلس قائلاً " تعديل صحيح وبه ضبط للصياغة".

النواب يوافق على إنشاء إدارة ومرصد نجدة الطفل في قانون القومي للأمومة والطفولةوافق مجلس النواب على إنشاء إدارة متخصصة لنجدة الطفل، في مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي يناقشه المجلس اليوم. اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق على مواد الإصدار من قانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕

«النواب» يوافق على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕

البرلمان يوافق على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕

مجلس النواب يوافق على تفرغ رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة ونائبه لمهام عملهمامجلس النواب يوافق على تفرغ رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة ونائبه لمهام عملهما | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون القومي للطفولة والأمومةمجلس النواب يبدأ مناقشة قانون القومي للطفولة والأمومة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕