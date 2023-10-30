مجلس النواب يقر 16 اختصاصا للمجلس القومى للطفولة والأمومة فى القانون الجديد.. اعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.. ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك الحقوق والحريات وإحالتها إلى جهات الاختصاص أبرز المواد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة 8" من مشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، والتى تحدد اختصاصات ومهام المجلس، ونصت على أنه الآلية الوطنية المعنية بالطفولة والأمومة، وهو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسات العامة في هذا المجال.

كما وافق المجلس على اقتراح الحكومة الذى طالب به المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية والذى طالب بحذف البند 17 ، ونص على النظر فى كل ما يرى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس، عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص المجلس وذلك لانه منصوص عليه فى المادة 10 من مشروع القانون التى تنص على لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء أن يحيلوا إلى المجلس ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصاته، لدراستها وإبداء الرأي فيهايعتبر المجلس هو الآلية الوطنية...

مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون القومي للطفولة والأمومةمجلس النواب يبدأ مناقشة قانون القومي للطفولة والأمومة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق على مواد الإصدار من قانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕

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نهدف للارتقاء بالرعاية.. كلمة رئيس النواب عن «القومي للطفولة والأمومة»افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، بكلمة عن مشروع إصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕