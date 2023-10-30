مجلس النواب يوافق على اتفاقية دولية تدعم 'التعليم والصحة' بـ500 مليون دولار

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار موجهة لمشروعات تنموية في التعليم والصحة، من بنكى دويتشه الألماني والمؤسسة العربية المصرفية ABC لصالح وزارة المالية بضمان «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار» بهدف تمويل وإعادة تمويل مشروعات مدرجة بالموازنة العامة حتى نهاية العام المالى الجارى، لتتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والاستدامة.

واستعرض النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الاتفاقية، قائلا: "القرض الدولاري، سيوزع مناصفة بين البنكين بواقع 250 مليون دولار لكل منهما، على أن يكون لمدة 7 سنوات منها فترة سماح بواقع عامين، بسعر فائدة ثابت لدويتشه، بنك، ومتغير من A.B.C.

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