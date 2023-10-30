مجلس النواب يوافق نهائيا على إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة

كتب- سامح سيد: وافق مجلس النواب نهائيا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون "إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة" المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وأكد أنه بالنظرة الشمولية والقراءة المتعمقة للدستور المصري نجد أن أهمية هذا المشروع من الوجهة الدستورية لا تتوقف عند المادة (214) فحسب، بل إن الدستور المصري أيضًا أولى أهمية خاصة وعناية فائقة بالأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأولى التي يتكون منها المجتمع وتنطلق منها روافد حضارته واستقراره.

مجلس النواب يوافق على تفرغ رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة ونائبه لمهام عملهمامجلس النواب يوافق على تفرغ رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة ونائبه لمهام عملهما | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق نهائيا على إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب نهائيا ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.. اقرأ أكثر ⮕

مجلس النواب يوافق على مادة تحدد أهداف المجلس القومى للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة (2) من مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي تنظم أهداف المجلس. اقرأ أكثر ⮕

«النواب» يوافق على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕

البرلمان يوافق على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق على مواد الإصدار من قانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕