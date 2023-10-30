مجلس النواب يوافق على قرض بـ 500 مليون دولار لخدمة مشروعات الموازنة

كتب- نشأت علي:وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار، من بنكي «دويتشه» الألماني و«المؤسسة العربية المصرفية ABC»،لصالح وزارة المالية بضمان «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار»، بهدف تمويل وإعادة تمويل مشروعات مدرجة بالموازنة العامة حتى نهاية العام المالي الحالي، لتتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والاستدامة.

وتعد القرض مناسبة بالمقارنة بالأسعار السائدة على السندات الدولية لجمهورية مصر العربية عن فترة الاستحقاق نفسها، والتى بلغت في منتصف شهر سبتمبر الماضي 17.94 % لمدة 4 سنوات ونصف.وتضمنت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، موافقة مجلس الوزراء مع بدايات العام الحالي على قيام وزارة المالية بالتفاوض مع شركة «روثتشايلد» لتدبير القرض، مع عرض الموضوع على لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية والحكومة واتخاذ الإجراءات الدستورية.

مجلس النواب يوافق على اتفاقية دولية تدعم 'التعليم والصحة' بـ500 مليون دولاروافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، علي اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار موجهة لمشروعات تنموية في التعليم والصحة. اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق على قرض بـ500 مليون دولار لتمويل مشروعات بيئية مستدامةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية قرض بـ500 مليون دولار، من بنكي «دويتشه» الألماني و«المؤسسة العربية المصرفية ABC» لصالح وزارة المالية بضمان «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار» بهدف تمويل وإعادة تمويل مشروعات مدرجة بالموازنة العامة حتى نهاية العام الماليي الجاري، لتتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والاستدامة. اقرأ أكثر ⮕

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