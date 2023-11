مجلس الأمن الروسي: هناك عدم توازن واضح في الأمم المتحدة لصالح أتباع واشنطن

وقال فيدينكتوف، لـ"سبوتنيك":"من الواضح أن هياكل الأمم المتحدة يتم استخدامها في كثير من الأحيان لخدمة المصالح الغربية". وأضاف:"يحدث هذا، من بين أمور أخرى، لأن هناك عدم توازن واضح في قيادتها لصالح أتباع واشنطن وأذنابها الأوروبيين. هل تعتقدوا أن أمريكيًا أو فرنسيًا، بعد توليه منصبًا عاليًا في هيكل الأمم المتحدة، يقطعون علاقاتهم مع سلطات بلادهم؟ بالطبع لا. ويجب تصحيح هذا الوضع، وإلا فإن المنظمة قد تتعرض لنفس مصير"عصبة الأمم"".

