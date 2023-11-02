مجلة أمريكية: بايدن أكد لمساعديه أن أيام نتنياهو السياسية معدودة

ذكرت مجلة بوليتيكو الأمريكية، نقلا عن مصادر مسؤولة، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال لكبار مساعديه إنّ هذه الأيام ربما تكون الأخيرة لرئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو في حياته السياسية، حسب ما أفاد نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».بعد 26 يوما على حرب غزة.. دمار كامل للقطاع وجرائم ضد الإنسانية بحق شعب أعزل«خبز مغموس بالدم».. قصف مخبز في غزة يحول الباحثين عن «لقمة» إلى شهداء
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MOBTADA: بوليتيكو الأمريكية: بايدن أكد أن هذه الأيام هي الأخيرة لـ نتنياهو في منصبهذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن مجلة بوليتيكو الأمريكية، نقلت عن مصادر مسؤولة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ذكر لكبار مساعديه أن هذه الأيام ربما تكون الأخيرة لـ بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي في حياته السياسية.
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