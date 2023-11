مجلة أمريكية: بايدن أكد لمساعديه أن أيام نتنياهو السياسية معدودة

ذكرت مجلة بوليتيكو الأمريكية، نقلا عن مصادر مسؤولة، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال لكبار مساعديه إنّ هذه الأيام ربما تكون الأخيرة لرئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو في حياته السياسية، حسب ما أفاد نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».بعد 26 يوما على حرب غزة.. دمار كامل للقطاع وجرائم ضد الإنسانية بحق شعب أعزل«خبز مغموس بالدم».. قصف مخبز في غزة يحول الباحثين عن «لقمة» إلى شهداء

