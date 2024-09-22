مجدي شطة متهم ب الاتجار في المواد المخدرة يغيب عن جلسة محاكمته

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تغيب مؤدي المهرجانات مجدي شطة ، عن حضور جلسة محاكمته، اليوم الأحد، أمام محكمة جنايات القاهرة ، على خلفية اتهامه بال اتجار في المواد المخدرة " الهيروين "، بينما حضر المتهم الآخر ويدعى “ محمد.و” ويعمل"ميكانيكي".

حملت القضية رقم رقم 10559 لسنة 2024جنايات المرج، وأسندت النيابة العامة للمتهم مجدي شطة، إحراز التعاطي جوهراً مخدراً Indazole carboxamides في غير الأحوال المصرح بها قانوناً علي النحو المبين بالأوراق. ووجهت النيابة العامة للمتهم “محمد. و” ميكانيكي، في القضية أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق و أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدرا Indazole carboxamides في غير الأحوال المصرح بها قانوناً علي النحو المبين بالأوراق.

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