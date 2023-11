مجدي عبد الغني: الأهلي خرج أمام فريق منظم وقوي

وأضاف عبد الغني في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الاعلامي هاني حتحوت:"لا يوجد حسابات للجنة الفنية الموجودة بالأهلي التي تقوم باختيار اللاعبين خاصة وان النادي يقوم بدفع ملايين في لاعبين لا يقدمو اي شئ للنادي، ولا يوجد ثواب ولا عقاب في مثل هذه الأمور المؤثرة مثل اختيار اللاعبين".وتابع"جمهور الأهلي أجبر اللاعبين على الظهور بهذا الشكل طوال المباراة، ولم يقدم اللاعبين آداء جيد في مباراة الذهاب، الفريق في حاجة إلي لاعبين محترفين أفضل من المتواجدين".

