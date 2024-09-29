متلازمة ثلاثية إكس: حالة وراثية نادرة

مثل متلازمة ثلاثية إكس أمرًا مرهقًاـ متلازمة ثلاثية إكس ، المعروفة أيضًا باسم ثلاثية الصبغي X أو 47،XXX، هي حالة وراثية تؤثر علىتحدث هذه الحالة عندما يكون لدى الأنثى كروموسوم X إضافي في كل خلية من خلاياها، وتنتج متلازمة ثلاثية إكس عن خطأ عشوائي أثناء تكوينتحتوي الخلايا عادة على 46 كروموسومًا، بما في ذلك كروموسومان جنسيان ، ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تحتويعلى كروموسوم X إضافي، مما يؤدي إلى إجمالي 47 كروموسومًا بدلاً من 46 كروموسومًا نموذجيًا.

تتمتع معظم النساء المصابات بمتلازمة إكس الثلاثي بتطور جنسي وخصوبة طبيعيين. ومع ذلك، قد تعاني بعضهن من البلوغ المبكر أو اضطرابات الدورة الشهرية. من المهم ملاحظة أن شدة الأعراض قد تختلف بشكل كبير.

يمكن لبرامج التدخل المبكر، مثل العلاج الطبيعي، أن تساعد الرضع والأطفال الصغار الذين يعانون من تأخر في المهارات الحركية.يمكن أن يساعد العلاج السلوكي أو الاستشارة الأفراد على إدارة القلق الاجتماعي، أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، أو غيرها من القضايا العاطفية.إن التقييمات الدورية التي يجريها مقدم الرعاية الصحية يمكن أن تضمن معالجة أي مشاكل جسدية أو عاطفية أو تنموية على الفور.

متلازمة ثلاثية إكس وِراثيّة كروموسومات أعراض دعم

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