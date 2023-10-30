متحدث الحكومة يكشف أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء لساعتين

كتب-داليا الظنينى :كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل زيادة أوقات تخفيف أحمال الكهرباء إلى ساعتين بعدما كانت ساعة واحدة، موضحا أن الأماكن المستثناة هي المنشآت الحيوية للدولة وأجهزتها، والمنشآت الصحية والصناعية والسياحية. وأضاف "الخشن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا تمييز في مسألة تخفيف الأحمال ولا يستثنى منه أحد.

وقال إن الدولة تتحمل 75 % من فرق التكلفة الفعلية للطاقة والتي يدفعها المواطن، موضحا أنه لا توجد دولة في العالم تواجه تحديات ومخاطر على الحدود مثل مصر. واستطرد أن الأحداث في الدول المحيطة أثرت سلبا على الاقتصاد المصري، بداية من السياحة وصولا إلى شركات الشحن التي بدأت ترفع درجة المخاطر على دول الشرق الأوسط وتبع ذلك زيادة العمولات على التأمين والشحن.

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متحدث الحكومة يكشف أسباب زيادة تخفيف أحمال الكهرباء لساعتينمتحدث الحكومة يكشف أسباب زيادة تخفيف أحمال الكهرباء لساعتين | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

متحدث الحكومة يكشف أسباب زيادة تخفيف أحمال الكهرباء لساعتينمتحدث الحكومة يكشف أسباب زيادة تخفيف أحمال الكهرباء لساعتين | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

متحدث الحكومة يكشف أسباب زيادة تخفيف أحمال الكهرباء لساعتينمتحدث الحكومة يكشف أسباب زيادة تخفيف أحمال الكهرباء لساعتين | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

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