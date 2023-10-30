متحدث الدفاع المدني في غزة: منطقة تل الهوى تشهد إبادة جماعية

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وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، مساء الاثنين، إن «عددًا كبيرًا من المواطنين متواجدون في تلك المناطق»، ذاكرًا أن «منازلهم سويت عليهم بالكامل، ولم يصل إليهم أحد حتى الحظة». وتابع: «أطقم الدفاع المدني غير قادرة على الوصول إلى مناطق الاستهدافات؛ لأن الاحتلال مع اقتراب الأطقم يستهدف برجًا سكنيًا ويهدمه على رؤوس الموجودين بداخله».

وذكر أن «ما يحدث في مناطق تل الهوى وشارع 8 و10 إبادة جماعية ومحرقة بكل ما تحمله الكلمة»، مشيرًا إلى «سقوط المئات من القنابل على تلك المناطق، إضافة إلى إجراء عمليات لتخريب للبنية التحتية». وأضاف: «كدفاع مدني أو مقدمي الخدمة نواجه صعوبة كبيرة في التقدم والوصول؛ بسبب تلف المطارات والشوارع بشكل كبير، نحن نحاول الإصلاح لكن الاحتلال لا يسمح لنا بالدخول، وكلما دخلت الطواقم تتجدد عميلة القصف». headtopics.com

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