متحدث الحكومة الفلسطينية: غزة تتعرض الآن لمحرقة.. والجثث في الشوارع بالمئات

أكد الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، أن السكان في قطاع غزة يواجهون مأساة جماعية، مشيرًا إلى أن جثث الضحايا تغطي شوارع القطاع.

وخلال مشاركته في اتصال هاتفي مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، في برنامج"كل يوم" على قناة"ON"، أكد أن الوضع الراهن في غزة يشكل كارثة لا يمكن وصفها بالكلمات، مشددًا على ضرورة تدخل الدول العربية لوقف المجازر التي تحدث هناك.

وأفاد ملحم، بأن أكثر من 100 طائرة حربية إسرائيلية تقوم بالقصف في غزة، مشيرًا بالتحديد إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه السكان، والتدمير الذي يتعرضون له جراء العمليات العسكرية.

عاجل| متحدث الحكومة الفلسطينية: غزة تتعرض لمحرقة الآن والجثث بالمئات في الشوارعقال إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن غزة تتعرض لمحرقة الآن والجثث بالمئات في الشوارع. اقرأ أكثر ⮕

غزة تتعرض لمحرقة.. متحدث الحكومة الفلسطينية: الجثث بالمئات في شوارع القطاعغزة تتعرض لمحرقة متحدث الحكومة الفلسطينية الجثث بالمئات في شوارع القطاع | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

غزة تتعرض لمحرقة.. متحدث الحكومة الفلسطينية: الجثث بالمئات في شوارع القطاعغزة تتعرض لمحرقة متحدث الحكومة الفلسطينية الجثث بالمئات في شوارع القطاع | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

متحدث الحكومة الفلسطينية: أكثر من 100 طائرة تحرق غزة والجثث في الشوارع بالمئاتأكد الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن سكان غزة يتعرضون لمحرقة جماعية، اقرأ أكثر ⮕

متحدث الحكومة الفلسطينية: أكثر من 100 طائرة تحرق غزة والجثث في الشوارع بالمئاتأكد الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن سكان غزة يتعرضون لمحرقة جماعية، اقرأ أكثر ⮕

متحدث الحكومة الفلسطينية: أكثر من 100 طائرة حربية إسرائيلية تقصف غزةأكد الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن سكان غزة يتعرضون لمحرقة جماعية، وأن الجثث والضحايا تملأ شوارع القطاع. اقرأ أكثر ⮕