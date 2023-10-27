متحدث الحكومة الفلسطينية: أكثر من 100 طائرة حربية إسرائيلية تقصف غزة

وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "on"، على أن الوضع في غزة كارثي ولا يمكن وصفه، ولا بد من التدخل لوقف المجازر التي تقام هناك.

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مصطفى بكري: أكثر من 100 طائرة إسرائيلية تقصف غزة الآنكشف الإعلامي مصطفى بكري، عن وجود تطورات رهيبة في المنطقة وفي قطاع غزة، إذ يوجد أكثر من 100 طائرة إسرائيلية تقصف غزة الآن، والمنطقة تشتغل بشكل واضح، والشهداء يتساقطون، والمقاومة الفلسطينية هي الأخرى تضرب بكل قوة وبكل عنف. اقرأ أكثر ⮕

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مصطفى بكري: 100 طائرة تابعة لجيش الاحتلال تقصف قطاع غزة الآنقال الإعلامى مصطفى بكرى بأنه يتم إطلاق رشقات صاروخية متتالية من غزة نحو تل أبيب وأسدود وعسقلان ووسط إسرائيل. اقرأ أكثر ⮕

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