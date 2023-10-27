متحدث الحكومة الفلسطينية: الأوضاع في غزة مرعبة والأهالي يواجهون نار 'المحرقة'

قال إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية قاسية ومرعبة وشديدة، مشيرا إلى أن أهل غزة يواجهون نار "المحرقة" فيما وصفه بـ"القطاع النازف".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "هذه الليلة مرعبة بثقل القنابل التي نزلت على رؤوس الأبطال والنساء والعائلات التي أبيدت وسط انقطاع الاتصالات، حيث تحمل هذه الليلة مجازر متنقلة تمارسها الطائرات والمدفعية والزوارق الحربية، والتي ترتكب مجازر جماعية منذ 21 ليلة".

وقال: "اليوم نحن في ذروة المجزرة، التي تواكبت مع قطع الاتصالات وقطع الكهرباء، ما ينذر بأن سلطات الاحتلال تعتزم ارتكاب المجازر في العتمة.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. headtopics.com

غزة تتعرض لمحرقة.. متحدث الحكومة الفلسطينية: الجثث بالمئات في شوارع القطاعغزة تتعرض لمحرقة متحدث الحكومة الفلسطينية الجثث بالمئات في شوارع القطاع | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

غزة تتعرض لمحرقة.. متحدث الحكومة الفلسطينية: الجثث بالمئات في شوارع القطاعغزة تتعرض لمحرقة متحدث الحكومة الفلسطينية الجثث بالمئات في شوارع القطاع | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

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متحدث الحكومة الفلسطينية: أكثر من 100 طائرة تحرق غزة والجثث في الشوارع بالمئاتأكد الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن سكان غزة يتعرضون لمحرقة جماعية، اقرأ أكثر ⮕

متحدث الحكومة الفلسطينية: أكثر من 100 طائرة تحرق غزة والجثث في الشوارع بالمئاتأكد الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن سكان غزة يتعرضون لمحرقة جماعية، اقرأ أكثر ⮕

متحدث الحكومة الفلسطينية: أكثر من 100 طائرة حربية إسرائيلية تقصف غزةأكد الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن سكان غزة يتعرضون لمحرقة جماعية، وأن الجثث والضحايا تملأ شوارع القطاع. اقرأ أكثر ⮕