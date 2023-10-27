متحدث الحكومة الفلسطينية: أكثر من 100 طائرة تحرق غزة والجثث في الشوارع بالمئات

وشدد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، خلال برنامج"كل يوم"، المذاع على قناة"on"، على أن الوضع في غزة كارثي ولا يمكن وصفه، ولا بد من تدخل الدول العربية لوقف المجازر التي تقام هناك.

ويستمر قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة لليوم الـ21 على التوالى، حيث يستهدف كل مناطق القطاع بغارات جوية وهجوم بحري وجوي مكثفة، دمر خلالها كل البنى التحتية كما أسفر عن آلاف القتلى والجرحى من الأطفال والنساء والشباب الفلسطينيين المدنيين.تسببت بقطع خطوط الاتصال وشبكات الإنترنت عن كامل القطاع، ما ينذر بارتكاب مزيد من المجازر وجرائم الإبادة بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام العالمية، كما أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرق مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجاري، ارتفع إلى 7415 شهيدا، و20.517 جريحا.القاهرة الإخبارية: سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبعالقاهرة الإخبارية: سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبع headtopics.com

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متحدث الحكومة الفلسطينية: أكثر من 100 طائرة حربية إسرائيلية تقصف غزةأكد الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن سكان غزة يتعرضون لمحرقة جماعية، وأن الجثث والضحايا تملأ شوارع القطاع. اقرأ أكثر ⮕

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