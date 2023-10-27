متحدث جيش الاحتلال: تواصل إطلاق الصواريخ من غزة ونناشد الإسرائيليين التوجه للملاجئ

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن المتحدث باسم جيش الاحتلال يقول إن هناك تواصل إطلاق الصواريخ من غزة ونناشد الإسرائيليين التواجه إلى الملاجئ واتباع تعليمات الجبهة الداخلية,

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

جيش الاحتلال: تواصل إطلاق الصواريخ من غزة ونناشد الإسرائيليين التوجه للملاجئقال المتحدث بإسم جيش الإحتلال الإسرائيلي أن هناك تواصل لإطلاق الصواريخ من غزة ونناشد الإسرائيليين بالتوجه إلى الملاجئ واتباع تعليمات الجبهة الداخلية. اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال: تواصل إطلاق الصواريخ من غزة ونناشد مواطنينا بالتوجه للملاجئقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إن هناك تواصل لإطلاق الصواريخ من غزة. اقرأ أكثر ⮕

بسبب صواريخ المقاومة.. جيش الاحتلال يناشد الإسرائيليين التوجه إلى الملاجئقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن إطلاق الصواريخ من غزة مازال متواصلا، مناشدا الإسرائيليين بالتوجه إلى الملاجئ واتباع تعليمات الجبهة الداخلية. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية.. إعلام فلسطيني: تكثيف إطلاق القنابل المضيئة بالشيخ رضوانأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، نقلًا عن الإعلام الفلسطيني، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواصل إطلاق القنابل المُضيئة بشكل مُكثف في حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة. اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال يوجه تحذيرا مهما لمواطنيه.. ماذا يحدث الآن في قطاع غزة؟ (فلسطين تويتر اليوم بث مباشر)جيش الاحتلال يوجه تحذيرا مهما لمواطنيه.. ماذا يحدث الآن في قطاع غزة؟ (فلسطين تويتر اليوم بث مباشر).. قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن هناك تواصل لإطلاق الصواريخ من غزة ونناشد الإسرائيليين التواجه إلى الملاجئ واتباع تعليمات الجبهة الداخلية، بحسب وسائل إعلام فلسطينية. اقرأ أكثر ⮕

أصبح هو الخبر .. لحظة توديع وائل الدحدوح لعائلته في الكفن| شاهداستشهد عدد من افراد اسرته منذ قليل في قصف غاشم من قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي على منزلهم في حي النصيرات بقطاع غزة، رغم طلب الاحتلال من المدنيين النزوح الى النصيرات لتجنب النيران اقرأ أكثر ⮕