متحدث الصحة بغزة: استشهاد 2300 امرأة و3500 طفل حتى الآن

وندد"القدرة" بصمت العالم على المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة، مؤكدًا أن ينفذ عملية تطهير عرقي لكل حي في القطاع، وأن الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان تقف صامتة حتى هذه اللحظة. وأشار متحدث الصحة الفلسطينية في غزة، إلى أن الاحتلال استهدف 58 مستشفى تسبب في إخراج 17 منها عن العمل، وأن هناك 6 مستشفيات فقط تعمل في القطاع، وتم تدمير 25 سيارة إسعاف حتى الآن، نتيجة إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تدمير البنية التحتية للمنظومة الصحية.

وأوضح"القدرة"، أن شمال قطاع غزة يعاني انهيارًا في المنظومة الصحية نتيجة نفاد القدرة السريرية، مؤكدًا أن الطواقم الطبية تفاضل بين الحالات، ومن يعمل الآن من الكوادر الطبية لا يتعدى نسبتهم 30%. وأشار إلى أن 2300 امرأة و3500 طفل استشهدوا في هذا العدوان الإسرائيلي على غزة، وأكثر من 2000 مفقود تحت الأنقاض، لافتًا إلى أن تمركز النازحين في المستشفيات عرضها للأمراض والأوبئة.

وتابع: من ينجو من القصف الإسرائيلي لن ينجو من انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، ومستشفى الصداقة التركي خرج عن الخدمة، وهو الوحيد المتخصص في علاج السرطان، لافتًا إلى تدشين تطبيق لتوصيل المصابين بشبكة المستشفيات.

