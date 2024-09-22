متابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في بني سويف

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خلال جولته اليوم، تفقد السكرتير العام المساعد المركز التكنولوجي بمدينة ببا لمتابعة مستجدات ملف التصالح وموقف استخراج شهادات البيانات. وأكد على أهمية المتابعة المستمرة لتقييم معدلات الأداء في هذا الملف، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم. رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة كل من محمد بكري، رئيس مركز ومدينة ببا، والعميد رامي رجب، مدير التخطيط العمراني، وداليا فيض، المشرف على المراكز التكنولوجية، ومها أبوبكر، رئيس قسم التراخيص بالمحافظة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية ومسؤولي الحملات الميكانيكية بالوحدة المحلية.تعليم الجيزة: تنفيذ مقترح تخفيض الكثافة الطلابية على أرض الواقع

بني سويف التصالح مخالفات البناء المراكز التكنولوجية

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