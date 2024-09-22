متابعة الدكتور مصطفى مدبولي آخر المستجدات الخاصة بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة

الأحد 22/سبتمبر/2024 - 05:35 متابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستجدات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة ، وموقف ال تعويضات المقررة لأهالي المنطقة، وذلك فى اجتماع عقده اليوم بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، والمهندس أمين...

وأشار رئيس الوزراء ، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة مستجدات الموقف الخاص بالمرحلة الأولي من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وذلك بهدف العمل على تذليل أي تحديات، وحل أي مشكلات، مؤكداً ما يتم من تنسيق وتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

رئيس الوزراء مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة تعويضات استثمارات السياحة

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