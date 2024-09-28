متابعة مستوى الخدمات في عيادات الأسنان بدمياط

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وأشار «الزكي»، إلى توجيه الطاقم الطبي بتحديث الملفات، والبيانات بصفة دورية، والعمل على تكثيف ندوات التثقيف الصحي، مؤكدًا التتابع المروري على جميع عيادات الأسنان بالمحافظة، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من التدريبات، لرفع كفاءة الطاقم الطبي لتحقيق سياسة التعليم الطبي المستمر.

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