مباحثات السيسي وسوناك بشأن فلسطين واستقبال مصابي غزة أبرز اهتمامات الصحف

وفى التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) و(الشروق) صفحاتها الرئيسية والداخلية لمتابعة وقائع المباحثات الهاتفية التى أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاتصال الذى تلقاه أمس، من رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشى سوناك، حيث أكد الرئيس ضرورة اتخاذ المجتمع الدولى موقفا حاسما للدفع بجدية فى اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية، فى ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة فى قطاع غزة.
ونقلت صحيفة (الأهرام) - فى تقرير نشرته بعددها الصادر اليوم - إشادة صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية بالدور الرئيسى الذى تلعبه مصر فى الصراع بين إسرائيل وحماس، مشيرة إلى أنها توفر نقطة دخول للمساعدات الإنسانية للمدنيين فى غزة عبر معبر رفح الحدودى منذ عام 2007 بعد أن حاصرت إسرائيل حدودها البرية والجوية والبحرية، مؤكدة أنه منذ بداية الحرب، لم تصل شاحنات المساعدات إلا عبر معبر رفح الحدودى. كما استضافت مصر أخيرا مؤتمرا للسلام فى القاهرة.
وفى السياق، نقلت الصحيفة عن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار تأكيد على التأمين الكامل لجميع المستشفيات بمحافظة شمال سيناء بالتنسيق مع الجهات المعنية واللجنة العليا لإدارة الأزمة، لافتاً إلى رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية؛ حيث جرى تخصيص 40 سيارة إسعاف؛ للاصطفاف داخل معبر رفح.
ورصدت صحيفة (الأهرام) الحالة التى بدا عليها المصابون ومرافقوهم فور وصولهم إلى رفح؛ حيث ذكرت الصحيفة - فى تقرير نشرته بعددها الصادر اليوم - أنه بدا عليهم الإعياء الشديد وعدم قدرة الكثيرين منهم على التحدث؛ وهو ما يكشف عن حجم المتاعب والصعوبات التى عاشوها هم وذووهم، وأنهم شاهدوا بأعينهم والبعض منهم فقدوا عائلاتهم بالكامل.
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