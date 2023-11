مباحثات السيسي وسوناك بشأن فلسطين واستقبال مصابي غزة أبرز اهتمامات الصحف

وفى التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) و(الشروق) صفحاتها الرئيسية والداخلية لمتابعة وقائع المباحثات الهاتفية التى أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاتصال الذى تلقاه أمس، من رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشى سوناك، حيث أكد الرئيس ضرورة اتخاذ المجتمع الدولى موقفا حاسما للدفع بجدية فى اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية، فى ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة فى قطاع غزة.

ونقلت صحيفة (الأهرام) - فى تقرير نشرته بعددها الصادر اليوم - إشادة صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية بالدور الرئيسى الذى تلعبه مصر فى الصراع بين إسرائيل وحماس، مشيرة إلى أنها توفر نقطة دخول للمساعدات الإنسانية للمدنيين فى غزة عبر معبر رفح الحدودى منذ عام 2007 بعد أن حاصرت إسرائيل حدودها البرية والجوية والبحرية، مؤكدة أنه منذ بداية الحرب، لم تصل شاحنات المساعدات إلا عبر معبر رفح الحدودى. كما استضافت مصر أخيرا مؤتمرا للسلام فى القاهرة.

وفى السياق، نقلت الصحيفة عن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار تأكيد على التأمين الكامل لجميع المستشفيات بمحافظة شمال سيناء بالتنسيق مع الجهات المعنية واللجنة العليا لإدارة الأزمة، لافتاً إلى رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية؛ حيث جرى تخصيص 40 سيارة إسعاف؛ للاصطفاف داخل معبر رفح.

ورصدت صحيفة (الأهرام) الحالة التى بدا عليها المصابون ومرافقوهم فور وصولهم إلى رفح؛ حيث ذكرت الصحيفة - فى تقرير نشرته بعددها الصادر اليوم - أنه بدا عليهم الإعياء الشديد وعدم قدرة الكثيرين منهم على التحدث؛ وهو ما يكشف عن حجم المتاعب والصعوبات التى عاشوها هم وذووهم، وأنهم شاهدوا بأعينهم والبعض منهم فقدوا عائلاتهم بالكامل.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MOBTADA: مباحثات السيسى وسوناك بشأن فلسطين واستقبال مصابى غزة أبرز اهتمامات الصحفحازت المباحثات الهاتفية، التى أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاتصال الذي تلقاه من رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشى سوناك، بشأن التصعيد العسكرى الإسرائيلى على قطاع غزة، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم خميس، التى أبرزت أيضا تأكيد الرئيس السيسى ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حاسما للدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة...

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: مباحثات الرئيس السيسي وسوناك بشأن التصعيد الإسرائيلي.. واستقبال مصر لمصابي غزة على رأس اهتمامات الصحفجاءت المباحثات الهاتفية، التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاتصال الذي تلقاه من رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: توجيهات عاجلة من وزير الصحة بشأن استقبال أول دفعة مصابي غزةتوجيهات عاجلة من وزير الصحة بشأن استقبال أول دفعة مصابي غزة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: توجيهات عاجلة من وزير الصحة بشأن استقبال أول دفعة مصابي غزةتوجيهات عاجلة من وزير الصحة بشأن استقبال أول دفعة مصابي غزة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: حدث في ساعات| أسعار السلع التموينية لـ 'نوفمبر' وتوجيهات من وزير الصحة بشأن مصابي غزةحدث في ساعات أسعار السلع التموينية لـ نوفمبر وتوجيهات من وزير الصحة بشأن مصابي غزة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: رئيس زراعة الشيوخ: فتح معبر رفح واستقبال مصابي فلسطين يؤكد دور مصر الداعم للقضيةأكد النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية قرار فتح معبر رفح البري في الجانب الفلسطيني واستقبال الحالات الإنسانية من المصابين والجرحى الفلسطينين

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕