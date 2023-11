مباحثات السيسى وسوناك بشأن فلسطين واستقبال مصابى غزة أبرز اهتمامات الصحف

وفى الشأن العسكرى، سلطت الصحف الضوء على المباحثات التى أجراها وزير الدولة للإنتاج الحربى محمد صلاح الدين مصطفى، مع رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية هالوك جورجون فتح، حول آفاق التعاون المشترك بين الجانبين فى عدد من مجالات التصنيع العسكرى.

ونقلت الصحيفة تشديد الرئيس السيسى، على أن تسوية القضية الفلسطينية؛ يتطلب إعمال حل الدولتين وأن الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، كما أوضح الرئيس أن مصر تبذل جهودا كبيرة سواء على المسار السياسى لتهدئة الموقف وحقن الدماء أو على المستوى الإنسانى من خلال تصديها لقيادة عملية تنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالى غزة، وهو ما أعرب معه رئيس الوزراء البريطانى عن التقدير البالغ للدور المصرى، مؤكدا موقف المملكة المتحدة بضرورة حماية المدنيين وإنفاذ المساعدات والتوصل لهدنة إنسانية.

ونقلت صحيفة (الأهرام) - فى تقرير نشرته بعددها الصادر اليوم - إشادة صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية بالدور الرئيسى الذى تلعبه مصر فى الصراع بين إسرائيل وحماس، مشيرة إلى أنها توفر نقطة دخول للمساعدات الإنسانية للمدنيين فى غزة عبر معبر رفح الحدودى منذ عام 2007 بعد أن حاصرت إسرائيل حدودها البرية والجوية والبحرية، مؤكدة أنه منذ بداية الحرب، لم تصل شاحنات المساعدات إلا عبر معبر رفح الحدودى. كما استضافت مصر أخيرا مؤتمرا للسلام فى القاهرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى معبر رفح البرى؛ لنقل المصابين الفلسطينيين للعلاج فى عدد من المستشفيات المصرية، فيما تم رفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع المستشفيات ومرفق الإسعاف بالمحافظة بالتزامن مع الأحداث التى يشهدها قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة إلى أن الوزير راجع منظومة الاستقبال والإحالة للمستشفيات حال الحاجة لذلك وتوافر الفرق الطبية والأجهزة الطبية اللازمة بالمستشفيات فى العريش وبئر العبد والشيخ زويد فى محافظة شمال سيناء، موضحا أنه تم التنسيق لاستقبال أول 81 حالة من المصابين والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين لتقديم الخدمات التشخيصية والطبية والعلاجية اللازمة لهم.

