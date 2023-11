مبادرة 'الطالب المنتج'.. ورشة تدريبية عن كيفية صناعة منتجات الألبان بجامعة بنها

وقال الدكتورإيهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الورشة حاضر فيها الدكتور محمد البربري ، كما أنها تمت بالتنسيق مع رانيا معتز الأمين المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وتناولت الورشة مشتقات وبسترة وتعقيم الحليب ، بالإضافة إلى طريقة وخطوات تصنيع الزبادي ، والجُبْن بمختلف أنواعه.

