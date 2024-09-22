مبادرة جديدة لبناء الإنسان المصري: خطوات نحو مستقبل أفضل

، أن المرحلة الحالية كلها إنجازات عظيمة آخرها إطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان ال مصر ى" وهو شعار الرئيس السيسى منذ تولية الحكم كان يريد بناء مصر الجديدة والاستثمار فى البشر.

وأضافت زينب النجار، خلال استضافتها بقناة إكسترا نيوز، أن المبادرة تشمل جميع محافظات مصر وهى رسالة توعوية عظيمة، وتقوم على مرحلتين الأولى وهى تشمل 100 يوم صحة تعمل عدة محاور وتشارك فيها عدة وزارات، وتطلق العديد من القوافل العلاجية بجميع المحافظات. تابعت زينب النجار، المبادرة محدد لها 5600 قافلة علاجية، وهناك زيادة فى أعداد عمليات قوائم الانتظار ولدينا 980 ألف قرار على نفقة الدولة ستصدر وعلى أساسه سيتم إجراء عمليات، وأكثر من 1.2 مليون جلسة كيماوى، وأكثر من 447 ألف حالة جلسة غسيل كلوى ستتم خلال الـ 100 يوم.ينقلنا للأجواء الباردة..

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مبادرة 'بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى' صحة قوافل علاجية العمليات الجراحية مصر

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