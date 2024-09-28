مبادرة بيع لحوم بجودة عالية وبأسعار مخفضة في عدة محافظات مصرية

قالت مونيكا مجدي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» بالجيزة: «إنه في منطقة إمبابة بالجيزة، أطلقت مؤسسة حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق مبادرة لبيع اللحوم بجودة عالية وبأسعار مخفضة».

وأضافت «مجدي» خلال رسالة على الهواء: «أن متطوعي حياة كريمة يشرفون على بيع اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية؛ تخفيفا للعبئ عن كاهل المواطنين بشكل كبير، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتوسع في الحماية المجتمعية». وتابعت مراسلة قناة «إكسترا نيوز»: « اليوم هو الأول في هذه المبادرة، حيث أٌطلقت في عدة محافظات، منها الجيزة، التي تتواجد بها ثلاث نقاط متحركة في أرض اللواء، وإمبابة، وبمنطقة المنيب».

وأشارت: « المبادرة لها أيضا نقاط متحركة في محاظفة القاهرة بمنطقة شبرا تحديداً في منقطة الساحل، وتوجد أيضا في عديد من المحاظفات الأخرى كمحافظة الإسماعيلية، والشرقية، ومن الغد سيتم التوسع في هذه المبادرة بعدد أكبر من النقاط الثابتة والمتحركة لبيع اللحوم الطاذجة البلدي، بسعر 210 جنيه للكيلو الواحد». وأكدت: «أن عديد من المواطنين أشادوا بفرحة كبيرة بتدشين المبادرة واستمراريتها على مدار الأيام المقبلة، وبعض المواطنين قام بشراء أكثر من كيلو من اللحوم الطاذجة، التي تم ذبحها في ساعات الصباح الأولى لتقدم من المزراع إلى المواطنين مباشرة».الحكومة تنفى إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولارالزمالك ينشر صورة زيزو والكأس ويعلق: استيقظ الشخص الذي فاز بالسوبر الأفريقيانفجارات ضخمة تهز إسرائيل..

مبادرة بيع اللحوم حياة كريمة الرئيس السيسي الأسعار المخفضة المواطنين

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