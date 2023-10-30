مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج.. مستمرة لمدة 3 أشهر مقبلة

02:40 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023وافق مجلس النواب مؤخرا، على مد العمل بمشروع قانون مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، لمدة 3 أشهر جديدة، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى من المبادرة، والتي نتج عنها إقبال كبير من المصريين بالخارج على الاستفادة منها.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل استيراد السيارات للمصريين بالخارج، من خلال إتاحة العديد من التيسيرات لهم، مثل الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة.، في سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية للبلد الذي يتم استيراد السيارة منها دون أي عائد لصالح وزارة المالية المصرية.أتاحت مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج للمقيمين خارج مصر، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة معفاة من الرسوم والضرائب، وذلك للاستعمال الشخصي.

ووفقا لبنود المبادرة، يتم استرداد مبلغ التأمين، الذي يتم دفعه مقدمًا، في اليوم التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة التي تم دفعها، ولكن بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسددة بها، وبسعر الصرف المعلن من جانب البنك المركزي وقت الاسترداد.وحدد القانون رقم 161 لسنة 2022، عمر المركبة المستورة ضمن المبادرة، بحيث لا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي عن 3 سنوات من بداية سنة الصنع. headtopics.com

الهجرة: إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارجفتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج اقرأ أكثر ⮕

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