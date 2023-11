مباحثات الرئيس السيسي وسوناك بشأن التصعيد الإسرائيلي.. واستقبال مصر لمصابي غزة على رأس اهتمامات الصحف

وواصلت صحف القاهرة - كذلك - رصدها للأوضاع على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما قطاع غزة، حيث نفذ جيش الاحتلال قصفا جديد على مخيم جباليا المنكوب، شمال غزة، وذلك ‫في الوقت الذي ما زالت فرق الإنقاذ الفلسطينية تنتشل الجثث العالقة تحت الأنقاض إثر غارات الاحتلال.

وفي التفاصيل، أفردت صحف “الأهرام” و"الأخبار" و"الجمهورية" و"الشروق" صفحاتها الرئيسية والداخلية لمتابعة وقائع المباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاتصال الذي تلقاه أمس، من رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، حيث أكد الرئيس ضرورة اتخاذ المجتمع الدولى موقفا حاسما للدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية، فى ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة فى قطاع غزة.

وتابعت الصحف تغطيات وسائل الإعلام الغربية لوقائع زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التى أجراها أمس الأول لمحافظة شمال سيناء، حيث سلطت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أمس الضوء على تعهد رئيس الوزراء بالتزام مصر بحماية أراضيها وسيادتها بغض النظر عن التكلفة التى قد تدفعها فى سبيل ذلك.

وتحت عنوان عريض “مصر تستقبل مصابي وجرحى غزة”، تابعت الصحف وصول العشرات من الجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى مستشفى العريش العام وبئر العبد التخصصي بشمال سيناء أمس، حيث جرى نقلهم بسيارات الإسعاف من ميناء رفح البرى بشمال سيناء إلى المستشفى.

وفي السياق، نقلت الصحيفة عن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار تأكيده التأمين الكامل لجميع المستشفيات بمحافظة شمال سيناء بالتنسيق مع الجهات المعنية واللجنة العليا لإدارة الأزمة، لافتاً إلى رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية؛ حيث جرى تخصيص 40 سيارة إسعاف؛ للاصطفاف داخل معبر رفح.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MOBTADA: مباحثات السيسى وسوناك بشأن فلسطين واستقبال مصابى غزة أبرز اهتمامات الصحفحازت المباحثات الهاتفية، التى أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاتصال الذي تلقاه من رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشى سوناك، بشأن التصعيد العسكرى الإسرائيلى على قطاع غزة، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم خميس، التى أبرزت أيضا تأكيد الرئيس السيسى ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حاسما للدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة...

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: تصور خاطئ.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحفسيطرت تطورات الأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على اهتمامات كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء...

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: الرئيس السيسي يبحث مع سوناك مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزةتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا من ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: إشادة وتعاون.. ماذا قالت الصحة العالمية عن استقبال مصر لمصابي غزة؟إشادة وتعاون ماذا قالت الصحة العالمية عن استقبال مصر لمصابي غزة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: طفل فلسطيني يحكي معانته في حرب غزة: «إخواتي ماتوا قدام عيني»تأذي أطفال غزة كثيرًا بسبب التصعيد العنيف الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 26 على قطاع غزة في فلسطين، ولحقت آثار مدمرة بنفوس الأطفال.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: حماية الأراضي الزراعية.. الشأن المحلي يتصدر اهتمامات وعناوين الصحفتصدر الشأن المحلي اهتمامات وعناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء، أبرزها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية،

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕