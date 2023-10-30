مباراة بايرن ميونخ فى كأس ألمانيا مهددة بالإلغاء.. اعرف السبب

وذكرت صحيفة "كيكر" الألمانية، أنه قد يتم إلغاء مباراة بين بايرن ميونخ وساربروكن والمقرر لها بعد غدٍ، الأربعاء، على ملعب "لودفيج بارك"، بسبب الحالة السيئة للملعب بعد هطول الأمطار الغزيرة.

وأضافت الصحيفة، سيقوم مسئولو النادى المنافس فى دورى الدرجة الثالثة بتفقد أرضية الملعب من أجل التأكد من إمكانية جاهزيتها لمباراة الدور الثانى فى كأس ألمانيا من عدمها، وسيتم اتخاذ القرار النهائى بشأن المباراة اليوم.

وكان فريق بايرن ميونخ اكتسح مؤخرا نظيره بروسيا مونستر أحد أندية دورى الدرجة الثالثة الألمانى، بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا 2023-2024. أحرز أهداف بايرن ميونخ كل من تشوبو موتينج، لايمر، فرانس كريتزيج، ماتس تيل في الدقائق 9، 40، 45، 86 على التوالي. headtopics.com

بهذه النتيجة تأهل فريق بايرن ميونخ الى الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا (32) ليقدم انطلاقة قوية فى النسخة الحالية من البطولة فى مشواره نحو البحث عن التتويج باللقب.ميسي يتصدر ومحمد صلاح يزين قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.. إنفو جرافحفل الكرة الذهبية.. منافسة قوية للتتويج بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمىانقطاع الاتصال والإنترنت في شمال غزة.. وطيران الاحتلال يواصل قصف القطاع

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