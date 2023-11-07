مباريات كرة القدم اليوم

ويلتقى، اليوم الثلاثاء، فريقا ميلان وباريس سان جيرمان وجها لوجه، كما يلتقى فريقا برشلونة وشاختار فضلا عن مباريات أبطال آسيا 2024.شاختار × برشلونة – الثامنة إلا الربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2أتلتيكو مدريد × سيلتك – العاشرة مساءً – على قناة beIN Sports HD 3مانشستر سيتي × يونج بويز – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 2ميلان × باريس سان جيرمان – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1الدحيل × النصر – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports AFC HD

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SHOROUK_NEWS: رابينو على بعد خطوة من إنجاز تاريخي - بوابة الشروقأصبحت أسطورة كرة القدم الأمريكية ميجان رابينو

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جريدة الفجر: توتنهام هوتسبير يستضيف تشيلسي في ديربي لندن بالدوري الإنجليزييترقب محبي عشاقي كرة القدم الإنجليزية، مباراة ديربي مدينة لندن بين توتنهام وتشيلسي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، في الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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جريدة الفجر: تردد القنوات الناقلة لمباراة الوداد ضد صن داونز اليوم الأحديبحث عدد كبير من عشاق كرة القدم في كل مكان عبر محرك البحث 'جوجل'، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي اليوم الأحد في دوري السوبر الإفريقي 2023.

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ELBALADOFFİCİAL: منتخب الناشئات يخوض مرانه اليوم استعدادا لمواجهة الكونغو بتصفيات كأس العالمأدى المنتخب الوطني لناشئات كرة القدم تحت 20 سنة، تحت قيادة محمد كمال، مرانه اليوم -الأحد-، خلال معسكره المغلق الذي انطلق أول أمس الجمعة، استعدادا لمواجهة الكونغو برازافيل....

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جريدة الفجر: الزهور يتصدر ترتيب القسم الثاني للكرة النسائيةأقيمت مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية، بعدما أقيمت 5 مباريات من هذه الجولة التي شهدت مواجهة قوية بين فرق الصدارة.

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جريدة الفجر: موعد مباراة روما ضد ليتشي في الدوري الايطالي والقنوات الناقلةتتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الإيطالية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما ضد نظيره ليتشي في الدوري الإيطالي الكالتشيو موسم 2023-2024.

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