ما هي الحيوانات التي تم التضحية بها في العصور القديمة؟

وما هي الأسباب؟ من الذين تم التضحية بهم؟ هذه هي الأسئلة الثلاثة الأساسية التي حيرت علماء الآثار والمؤرخين على حد سواء لعقود عديدة.

كان البريطانيون - والعديد من الثقافات الأخرى مثل الإغريق والرومان وبلاد ما بين النهرين - يعتقدون أن الآلهة يجب أن تقبل التضحيات لأسباب مختلفة، مثل طلب النصر في المعركة، أو إظهار الشكر على النصر المذكور. تشير الأدلة إلى الاعتقاد في التضحية لوقف الطاعون أو المجاعة، أو حتى تعزيز الحصاد الجيد. إذن ما هي الحيوانات التي تم التضحية بها ؟ تشير معظم الآثار الحديثة إلى الحيوانات، وقد كشفت السجلات الأثرية عن مجموعة واسعة من الحيوانات التي تم قتلها، ولكن يبدو أن البريطانيين فضلوا الخيول والكلاب بشكل كبير ويرجع هذا بلا شك إلى الأهمية الدينية لكل حيوان داخل الثقافة.

التضحية العصور القديمة الحيوانات الثقافة البريطانية الآلهة

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