ما مخطط إسرائيل للقضاء على قطاع غزة ؟.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي علي السيد، أن ما يحدث الآن في غزة إبادة للأشقاء بموافقة أمريكا ومجلس الأمن – عدا روسيا والصين-، لافتا إلى أن ما يحدث يفوق ما قام به هتلر ضد اليهود.

وأضاف الكاتب الصحفي علي السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد أن إسرائيل تقطع وتفصل غزة الآن عن العالم؛ حتى لا يرى العالم ما يقوم به الصهاينة تجاه البشرية.

وتابع مصطفى بكري قائلا: «إسرائيل اسقطت القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والدعوات الغربية التي كانت تنادي بها بلدان العالم، وإبادة الأحياء استشهاد 7 آلاف مواطن جريمة لن تمر مرور الكرام». واستكمل: «هناك ضحايا غير معروفين تحت الأنقاض وهناك صمت دولي غريب، ونحن أمام شيء لا يتحمله قلب أو عقل». headtopics.com

واستكمل: إسرائيل اختارت الإبادة أو التهجير وكان ذلك مشروعا قديما استغلت ما قامت به حماس، ويساعدها في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.خالد مشعل: المقاومة تتصدى للاجتياح البري بكل قوة.. فيديوخالد مشعل: المقاومة تتصدى للاجتياح البري بكل قوة.. فيديووزير الأوقاف الفلسطيني: 800 شهيد حصيلة الاجتياح البري في قطاع غزة حتى الآن..

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