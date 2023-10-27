ما المتوقع من جولة مفاوضات جدة الجديدة بين طرفي النزاع في السودان؟

وتسعى السعودية التي ترعى هذه المفاوضات بالشراكة مع الولايات المتحدة إلى تحقيق اختراق جديد في الأزمة السودانية بوضع طرفي الحرب على سكة الحل السياسي بالتوازي مع تحرك أحزاب سياسية لتشكيل جبهة مدنية يشارك فيها رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك لوضع البلاد في مسارها الصحيح.
لكن الجيش السوداني استبق بدء المحادثات، وأعلن أن استئنافها لا يعني عمليا توقف المعركة ضد قوات الدعم السريع، وقبيل اللقاء، طرح مجلس السيادة السوداني خريطة طريق لإنهاء الحرب الحالية عبر 4 مراحل، وهي: الفصل بين القوات، والعملية الإنسانية، ومعالجة قضية الحرب بدمج “قوات الدعم السريع” وإنشاء جيش واحد، وتنتهي هذه المرحلة بعملية سياسية بالاتفاق على دستور يحدد كيفية حكم البلاد.
فهل تنجح جولة المفاوضات الجديدة في تحقيق ما فشلت في تحقيقه الجولات السابقة لاسيما إقرار وقف إطلاق نار دائم؟.. هذا ما ناقشناه في حلقة اليوم من برنامج “ستديو أخبار الآن”.وحول هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني، مصعب يوسف عبد الرحمن، خلال استضافته في برنامج ““، إن: “المفاوضات بين طرفي النزاع في السودان تأتي في وقت قد أُنهكا فيه الطرفان، كما يُعاني المواطنون من ويلات الحرب” مشيرًا: “هذه من بين الأسباب التي دفعت ممثلي القوات السودانية للتفاوض مُجددًا”. headtopics.com
وتابع: “أيضًا، من بين الدوافع وراء العودة إلى المفاوضات، هي إهمال الطرفين وعدم تقديم يدِ العود لأي منهما، أيًا كان هذا العون، مادي أو عسكري أو مساعدات، أو حتى دعمًا معنويًا، من قبل المحاور الإقليمية، لذا رأوا أن هذه الحرب قد يطول أمدها، ومن ثم ينهار الطرفين”.ومن ناحيته، قال رئيس منظمة شباب من أجل دارفور، أحمد عبد الله إسماعيل، خلال استضافته في “ستديو أخبار الآن”، إن: “مفاوضات جدة تبني على ما تم الاتفاق عليه في السابق”.
وأضاف: “هذه الجولة جاءت من أجل إجبار قوات الدعم السريع على الالتزام “بالأخص” بالخروج من منازل المواطنين وإخلاء المستشفيات ووقف هذه العمليات التي تستهدف المدنيين مباشرة، سواء داخل الخرطوم أو دارفور”. كما لفت: “إضافة ممثل الاتحاد الإفريقي داخل المفاوضات، سيؤدي إلى إجبار الطرف الذي لا يريد عملية توقيف الحرب على وقفها”. headtopics.com