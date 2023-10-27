ما المتوقع من جولة مفاوضات جدة الجديدة بين طرفي النزاع في السودان؟

وتسعى السعودية التي ترعى هذه المفاوضات بالشراكة مع الولايات المتحدة إلى تحقيق اختراق جديد في الأزمة السودانية بوضع طرفي الحرب على سكة الحل السياسي بالتوازي مع تحرك أحزاب سياسية لتشكيل جبهة مدنية يشارك فيها رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك لوضع البلاد في مسارها الصحيح.

لكن الجيش السوداني استبق بدء المحادثات، وأعلن أن استئنافها لا يعني عمليا توقف المعركة ضد قوات الدعم السريع، وقبيل اللقاء، طرح مجلس السيادة السوداني خريطة طريق لإنهاء الحرب الحالية عبر 4 مراحل، وهي: الفصل بين القوات، والعملية الإنسانية، ومعالجة قضية الحرب بدمج “قوات الدعم السريع” وإنشاء جيش واحد، وتنتهي هذه المرحلة بعملية سياسية بالاتفاق على دستور يحدد كيفية حكم البلاد.

فهل تنجح جولة المفاوضات الجديدة في تحقيق ما فشلت في تحقيقه الجولات السابقة لاسيما إقرار وقف إطلاق نار دائم؟.. هذا ما ناقشناه في حلقة اليوم من برنامج “ستديو أخبار الآن”.وحول هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني، مصعب يوسف عبد الرحمن، خلال استضافته في برنامج ““، إن: “المفاوضات بين طرفي النزاع في السودان تأتي في وقت قد أُنهكا فيه الطرفان، كما يُعاني المواطنون من ويلات الحرب” مشيرًا: “هذه من بين الأسباب التي دفعت ممثلي القوات السودانية للتفاوض مُجددًا”. headtopics.com

وتابع: “أيضًا، من بين الدوافع وراء العودة إلى المفاوضات، هي إهمال الطرفين وعدم تقديم يدِ العود لأي منهما، أيًا كان هذا العون، مادي أو عسكري أو مساعدات، أو حتى دعمًا معنويًا، من قبل المحاور الإقليمية، لذا رأوا أن هذه الحرب قد يطول أمدها، ومن ثم ينهار الطرفين”.ومن ناحيته، قال رئيس منظمة شباب من أجل دارفور، أحمد عبد الله إسماعيل، خلال استضافته في “ستديو أخبار الآن”، إن: “مفاوضات جدة تبني على ما تم الاتفاق عليه في السابق”.

وأضاف: “هذه الجولة جاءت من أجل إجبار قوات الدعم السريع على الالتزام “بالأخص” بالخروج من منازل المواطنين وإخلاء المستشفيات ووقف هذه العمليات التي تستهدف المدنيين مباشرة، سواء داخل الخرطوم أو دارفور”. كما لفت: “إضافة ممثل الاتحاد الإفريقي داخل المفاوضات، سيؤدي إلى إجبار الطرف الذي لا يريد عملية توقيف الحرب على وقفها”. headtopics.com

مصر عناوين

اقرأ أكثر:

akhbar »

خطوات.. كيفية تشغيل ألبوم صور عشوائيًا على شاشة القفل لديكمن المتوقع أن تطلق شركة Apple نظام التشغيل iOS 17.1 اليوم، ومن بين الميزات الجديدة، يتضمن التحديث خيارًا جديدًا لتخصيص ألبوم صور شاشة القفل لأجهزة iPhone.. اقرأ أكثر ⮕

بسبب جمع القمامة.. القبض على طرفي مشاجرة في مدينة نصرتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط طرفى مشاجرة بسبب أولوية جمع القمامة في مدينة نصر. اقرأ أكثر ⮕

باحث سياسي عن الاجتياح البري لغزة: نتنياهو يحاول أن يكون صاحب الكلمة العلياجيش الاحتلال يعلن أن القوات البرية قامت بتوغل كبير نسبيا في قطاع غزة خلال ساعات الليل، وهو ما رآه البعض مغامرة من إسرائيل في ظل مفاوضات أمريكا حول الرهائن. اقرأ أكثر ⮕

تفاصيل اللعب في دماغ إمام عاشور للعودة لـ الزمالكدخلت إدارة نادي الزمالك الجديدة، برئاسة حسين لبيب، في مفاوضات مع إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، من أجل إعادته للقلعة البيضاء ب اقرأ أكثر ⮕

بعد ضعف إيرادات فيلم ليوناردو دي كابريو.. إضراب الممثلين يهدد هوليووديهدد إضراب ممثلي هوليودد طرح مجموعة من الأعمال السينمائية الجديدة، حيث من المتوقع أنَّ يتمّ تأجيل عدد من الأفلام إذا لم يتمّ حل الإضراب خلال الأسابيع المقبلة. اقرأ أكثر ⮕

هل فاوض الزمالك أشرف بن شرقي؟.. مصدر يوضحعلق مصدر بنادي الزمالك على ما تردد بشأن وجود مفاوضات من قبل مسؤولي الأبيض لضم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق السابق ولاعب الريان القطري الحالي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. اقرأ أكثر ⮕