ماينتس يفسخ عقده مع أنور الغازي بسبب دعمه لفلسطين

وكشف شبكة"بي بي سي سبورت" أن إدارة النادي الألماني طلبت من اللاعب أن يعتذر ولكنه رفض مؤكدا للمسؤولين أنه يدعم السلام والانسانية لكل ضحايا الحرب.أنشيلوتي يفجر بشرة سارة لجماهير ريال مدريد قبل الكلاسيكووكان نشر أنور الغازي بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"انستجرام" قال فيه: هذه ليست حربا، عندما يقطع طرفا المياه والطعام والكهرباء على طرف اخر فهذه ليست بالحرب، عندما يمتلك طرفا أسلحة نووية فهذه ليست بالحرب، عندما يتم تمويل طرفا بملايين الدولارات فهذه ليست حرب.

وأضاف: عندما يستخدم طرفا صورا بالذكاء الاصطناعي لينشر معلومات مضللة فهذه ليست بالحرب، عندما نمنع مواقع التواصل الاجتماعي المحتوى عن طرف واحد فقط فهذه ليست حرب. واختتم: هذا ليس صراعا وهذه ليست حربا، هذه إبادة عرقية ونحن نشاهدها تحدث مباشرة، من البحر إلى النهر فلسطين ستكون حرة.الموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}عاجل| المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي نويبع وطابا:"طائرتين دون راكب تم استهدف إحداهما خارج المجال الجوي" headtopics.com

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بسبب دعمه لفلسطين.. الاتحاد الفرنسي يوقف الجزائري يوسف عطال 7 مبارياتأعلنت اللجنة التأديبية بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إيقاف الجزائري يوسف عطال، لاعب فريق نيس، بسبب دعم لفلسطين ضد قصف الاحتلال الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

محمد أنور يرد على شائعة حذفه فيديو دعمه لأهالي غزة: دعاء المظلوم على الظالم سريع الإجابةحرص الفنان محمد أنور بالرد على أخبار حذفه لفيديو بكاءه على ضحايا قطاع غزة عقب قصف مستشفى المعمداني في فلسطين والذي راح إثره ألالاف م اقرأ أكثر ⮕

تهديدات وتخويف.. الأختان بيلا وجيجي حديد فى مرمى النيران لدعمهما فلسطينيبدو أن الأختين جيجي حديد وبيلا باتتا مهددين بسبب دعمهما لفلسطين علناً عبر حساباتهما على السوشيال ميديا. اقرأ أكثر ⮕

خطوة واحدة تفصل فتوح عن التجديد الرسمي مع الزمالكتوصل مسؤولو نادي الزمالك لاتفاق مع أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الكرة ووكيله بشأن تجديد عقده مع النادي. اقرأ أكثر ⮕

ويجز يهتف بالحرية لفلسطين في حفله الغنائي بكنداويجز يهتف بالحرية لفلسطين في حفله الغنائي بكندا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

آلاف الأردنيين يشاركون في وقفات ومسيرات لدعم فلسطينشارك عشرات الآلاف من الأردنيين في محافظات المملكة كافة، اليوم الجمعة، في وقفات ومسيرات دعما لفلسطين اقرأ أكثر ⮕