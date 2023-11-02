مان يونايتد ضد نيوكاسل.. ليلة سقوط الشياطين الحمر بـ الثلاثة (فيديو)

وافتتح ميجيل ألميرون التسجيل لـ نيوكاسل فى الدقيقة 28 من الشوط الأول من انفراد بالمرمي، حيث سددها على يسار حارس اليونايتد، فيما أضاف لويس هال ثانى أهداف المكبايس، فى الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول. ولم يكن الشوط الثاني، أفضل من سابقه لـ الشياطين الحمر؛ حيث أجهز جوي ويلوك على اليونايتد، وأحرز الهدف الثالث لـ نيوكاسل فى الدقيقة 60 من زمن المباراة.على صعيد آخر، انتهت مواجهة ديربي مدينة مانشستر بين مانشستر سيتي ضد نظيره مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، والتي جمعت الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حسم فريق مباراة السيتي ضد اليونايتد جمعتهما على ملعب"أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ولم يجد مانشستر سيتي أي صعوبة في زيارة شباك مانشستر يونايتد، حيث فعل ذلك ثلاث مرات عن طريق نجمه إيرلنج هالاند الذي سجل هدفين في الدقيقتين 26 من ركلة جزاء و49 من ضربة رأسية، وصنع هدفا آخر لزميله فيل فودين في الدقيقة 80.
وتألق الحارس الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى يونايتد، وتصدي لأكثر من فرصة خطيرة، لينقذ فريقه من التعرض لهزيمة مدوية. ويعد هذا الفوز الثاني على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، بعد انتصاره في الجولة الماضية على برايتون بنتيجة 2-1، فيما فشل يونايتد في تحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد انتصاره في الجولتين الماضيتين على برينتفورد وشيفيلد بنتيجة 2-1.
وبهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 24 في المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 15 في المركز الثامن بجدول ترتيب البريميرليج.
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