مانشستر سيتي يتعادل مع أرسنال في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز

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افتتح أهداف المباراة المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة الـ 9، قبل أن يدرك الجانرز هدف التعادل عن طريق اللاعب ريكاردو كالافيوري. فيما أضاف أرسنال الهدف الثاني في الدقيقة 45 عن طريق المدافع جابرييل دوس سانتوس، بينما أحرز جون ستونز هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وشهدت المباراة حالة طرد لمهاجم أرسنال لياندرو تروسار بعد تدخل عنيف مع مدافع مانشستر سيتي في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وبتلك النتيجة، رفع فريق مانشستر سيتي رصيده للنقطة 13 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما وصل أرسنال إلى 11 نقطة بالمركز الرابع.

دوري إنجليزي الممتاز مانشستر سيتي أرسنال هالاند دوس سانتوس

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