مانشستر سيتي يهزم سلوفان براتيسلافا 4-0 في دوري الأبطال

الإنجليزي فوزا كبيرا على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الطرفين مساء الثلاثاء على ملعب "ستاد تيهيلنه بوله"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات جولة الدوري من مسابقةجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي: حراسة المرمى: أورتيجا مورينو- الدفاع: لويس، ستونز، أكانجي، جفارديول - الوسط: جوندوجان، نونيز، سافينيو - الهجوم: فودين، دوكو، هالاند .وفي الشوط الثاني أضاف الهداف إيرلينج هالاند الهدف الثالث في الدقيقة 58، قبل أن يسجل الشاب جيمس مكاتي الرابع في الدقيقة 74.

وسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي، على ملعب "سانت جيمس بارك"، فى افتتاح مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي سلوفان براتيسلافا دوري الأبطال كرة القدم هالاند مكاتي

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

تشكيل مانشستر سيتى ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا.. هالاند يقود الهجومقمة مثيرة في دورى أبطال أوروبا تجمع مانشستر سيتي ضد الإنتر في الجولة الأولى من مرحلة الدورى لبطولة دورى الأبطال بنظامها الجديد

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

مباشر.. مباراة مانشستر سيتى وإنتر بدورى أبطال أوروبا على تليفزيون اليوم السابعيقدم تليفزيون اليوم السابع بث مباشر القمة المثيرة في دورى أبطال أوروبا تجمع مانشستر سيتى ضد الإنتر الإيطالى فى الجولة الأولى من مرحلة الدورى لبطولة دورى الأبطال بنظامها الجديد.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

ملخص مباراة مانشستر سيتى ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا وتألق إيدرسونقمة مثيرة في دورى أبطال أوروبا تجمع مانشستر سيتي ضد الإنتر في الجولة الأولى من مرحلة الدورى لبطولة دورى الأبطال بنظامها الجديد

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

مانشستر سيتى ضد الإنتر.. التعادل السلبى يحسم قمة دورى أبطال أوروباانتهت قمة دورى أبطال أوروبا التى جمعت مانشستر سيتي ضد الإنتر الإيطالى بالتعادل السلبى في الجولة الأولى من مرحلة الدورى لبطولة دورى الأبطال بنظامها الجديد

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

مانشستر سيتي يهزم سيلتك ويرتقي لصدارة دوري الأبطالفاز مانشستر سيتي على سيلتك الاسكتلندي بنتيجة 7-1 في مباراة الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا. قدم مانشستر سيتي أداء ممتعا ليرتقي إلى صدارة الترتيب بعد فوزه في أول مباراتين على التوالي.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

إيدرسون ينقذ مانشستر سيتى ضد الإنتر فى شوط أول سلبى بدورى أبطال أوروباانتهى الشوط الأول من قمة دورى أبطال أوروبا بالتعادل السلبى بين مانشستر سيتي ضد الإنتر الإيطالى

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »