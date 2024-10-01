مانشستر سيتي يهزم سيلتك ويرتقي لصدارة دوري الأبطال

فاز مانشستر سيتي على سيلتك الاسكتلندي بنتيجة 7-1 في مباراة الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا . وقدم مانشستر سيتي أداء ممتعا أمام ضيفه سيلتك ، ليرتقي إلى صدارة الترتيب بعد فوزه في أول مباراتين على التوالي.

\وشهدت مباريات اليوم الأول من الجولة الثانية تسجيل 32 هدفًا، في 9 مباريات بواقع 3.5 هدف فى المباراة الواحدة.

دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي سيلتك كرة القدم

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