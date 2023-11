ماليزيا تفرض الضرائب على السلع الفاخرة مطلع مايو 2024

وتمطر آلياته بالقذائفنشر في: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 10:45 ص | آخر تحديث: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 10:45 صوقالت وزارة المالية، في رد برلماني مكتوب، إنها تضع اللمسات النهائية على هذا الإجراء، وستعلن عن الآليات بعد موافقة الحكومة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.كبير مستشاري الحكومة الهندية يستبعد تأثير زيادة الفائدة الأمريكية على البنك المركزي الهندي

جريدة الفجر: محمد سلامة يوضح حقيقة تشابه مسلسل 'إمبراطورية ميم' بفيلم فاتن حمامةيواصل المخرج محمد سلامة التحضير لمسلسل “إمبراطورية ميم”، الذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي، ليشارك به في السباق الرمضاني المقبل 2024، ومن المقرر إنطلاق تصويره مطلع شهر ديسمبر المقبل.

ALBAWABANEWS: محافظ الدقهلية يحيل 253 محضرا تموينيا للنيابة العامةوجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بشن حملات مكبرة على الأسواق والمخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية للتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين.

YOUM7: مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية واللحوم تجوب قرى ومدن المحافظات.. ارتفاع مخزون السلع الغذائية بشمال سيناء لمدة تصل إلى7 أشهر.. ووزارة التموين تمد المخابز بالدقيق لإنتاج الخبز المدعم فئه 5 قروشحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين على توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن

ELBALADOFFICIAL: تموين البحيرة: ضبط 5 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدميأكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية والتفتيش المستمر على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والمجمدات والمطاعم والثلاجات للتأكد من جودة السلع و مطابقاتها للمواصفات.

