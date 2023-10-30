مارسيل كولر يضرب بيد من حديد..دش ساخن لثلاث لاعبين فمن هم؟

أعرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن غضبه عقب إنتهاء لقاء الفريق امام صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الافريقي.وكشف الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه"ملعب ON Time" عن كواليس ما بعد لقاء الأهلي وصن داونز وما فعله السويسري مع بعض اللاعبين.وأوضح سيف زاهر أن كولر جلس مع كل من محمد هاني وموديست ومروان عطية وبعض الذين لم يتمكنوا من إعطاء ما طُلب منهم خلال لقاء الأهلي وصن داونز.واضاف:" كولر عنف محمد هاني وقال له إنه اثر على الشق الهجومي بالسلب".

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في ملعب القاهرة الدولي الأربعاء المقبل الموافق 1 نوفمبر في السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.عاجل| مواعيد قطع الكهرباء ومكان وحيد مستثنى..

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