ماذا حدث بين كولر ولاعبي الأهلي بعد وداع الدوري الإفريقي

وكان الأهلي قد ودع بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى، بعد أن خسر أمام نظيره صن داونز ذهاب وإيابًا بهدف نظيف، مجموع نتيجة المباراتين. وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن اللاعبين توجهوا مباشرة عقب نهاية المباراة إلى غرف خلع الملابس في حالة من الصمت، نتيجة الهزيمة أمام صن داونز.وأضاف، أن التونسي علي معلول دخل في حالة من البكاء بسبب إضاعته لركلة الجزاء في الشوط الأول، وحاول قائد الفريق محمد الشناوي تهدئته، قبل أن يطالب زملائه بنسيان ملف مباراة صن داونز والتركيز في مباراة المقاولون العرب السبت المقبل، بالدوري المصري الممتاز.

وتابع المصدر، أن الشناوي طالب جميع اللاعبين بعدم المغادرة والانتظار لعقد اجتماع مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء داخل ملعب التتش، وفقا لتعليمات الجهاز الفني. وواصل، أن الفريق توجه مباشرة إلى ملعب التتش بالجزيرة، بعد أن غادر استاد القاهرة لعقد اجتماع مع السويسري كولر، لمناقشة أسباب الهزيمة أمام صن داونز.

وأوضح المصدر، أن الغضب سيطر على كولر خلال الاجتماع، حيث انتقد أداء بعض اللاعبين بسبب عدم استغلال الفرص التي أتيحت للتسجيل، وأكد أنه لن يتقبل أي مبررات خلال الفترة المقبلة حال التعرض لأي هزائم أخرى. واختتم المصدر، أن جميع اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة أمس خاضوا مران استشفائي، للحفاظ على جاهزيتهم البدنية، ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأساسي في الخامسة مساء اليوم على نفس الملعب داخل المقر الرئيسي للقلعة الحمراء.أهداف مباراة النصر والاتفاق اليوم 31-10-2023 في كأس الملك ميدو ينتقد الأهلي بسبب صفقة موديست: إهدار مال عام

