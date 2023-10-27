ماذا حدث في نويبع وطابا بمصر بعد سقوط طائرتين مسيرتين بهما؟.. الجيش يوضح

وطابا أظهرت أن طائرتين مسيرتين قادمتين من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال، حيث استهدفت إحداهما خارج المجال الجوي المصري في خليج العقبة، وسقطت الثانية في البحر الأحمر.

وتابع البيان: “جارى قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة”.وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت بسقوط “جسم غريب” قُرب محطة الكهرباء في منطقة نويبع المُطلة على البحر الأحمر.

ونشرت قناة القاهرة الإخبارية مقطع فيديو يُظهر ما قالته إنه “سقوط جسم غريب”، وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية بمنصة “إكس”، معلقة: “مصدر للقاهرة الإخبارية: سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبع”.وقال الجيش في بيان إن ما تعرضت له مدينة طابا، فجر الجمعة، ناجم عن سقوط “إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار، مجهولة الهوية”، بجوار أحد المباني بمحيط مستشفى المدينة، الواقعة على البحر الأحمر والمحاذية لإسرائيل. headtopics.com

وأصدر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية بيانًا، أعلن فيه “سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا”. وتابع أن الحادث “أسفر عن إصابات طفيفة لـ6 أفراد، وتم إخراجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة، مبينا أن الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية”.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي حينها، إن “إصابة تعرضت لها مصر”، ناجمة عن “تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر”، دون التوضيح ما إذا كان المقصود ما حدث بمدينة طابا أم لا، وفق وكالة رويترز. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه “في الساعات الأخيرة، تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر، حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه”، مضيفا أن الحادثة “لا تزال قيد التحقيق”. وأضاف أنه “حسب تقديرنا، فالإصابة التي تعرضت لها مصر ناجمة عن هذا التهديد”. headtopics.com

وجاء في البيان الإسرائيلي إنهم سيعملون مع مصر والولايات المتحدة لتعزيز الحماية في المنطقة، في مواجهة التهديدات القادمة من محيط البحر الأحمر.قالت مصر إن التحقيقات التي أعقبت تفجيرات يوم الجمعة في نويبع وطابا أظهرت أن طائرتين مسيرتين قادمتين من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال، حيث استهدفت إحداهما خارج المجال الجوي المصري في خليج العقبة، وسقطت الثانية ...

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