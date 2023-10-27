ماذا قال مدرب أهلي جدة عقب الخسارة بثلاثية من الهلال؟

وتمكن فريق الهلال من الفوز على نظيره الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري السعودي الممتاز.
وقال يايسله في المؤتمر الصحفي عقب مباراة اليوم: كانت المباراة صعبة وأمام منافس قوي، الشوط الثاني تحلينا بالقوة والشجاعة وقدمنا أداءا رائع، كنا قريبين من التعادل، إلا أن النيران الصديقة حسمت المواجهة للهلال، يجب أن نعود لمدينة جدة بمعنويات عالية، قدمنا أداء رائع في المواجهة.
وتابع: هدف الهلال الأول باغتنا، ولعبنا بالشوط الأول لم يكن بالشكل المطلوب، وميتروفيتش مهاجم قوي، هو لاعب قادر على استغلال الكرات العرضية، لكن بين الشوطين عملنا على ضبط خط الدفاع للحد من خطورة الكرات العرضية للهلال.الفجر الرياضي يرصد.. الزمالك لا يعرف الحفاظ على الشباك في 50 يوما و7 مباريات (أرقام) headtopics.com
وأتم مدرب الأهلي حديثه: أشركت فراس البريكان كمهاجم ثاني وليس كلاعب طرف، كنا نحاول أن نحقق التعادل لكننا في النهاية لم ننجح.كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}
عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023عاجل| عمرو أديب: غزة لن تكون موجودة غدا"ما يحدث الآن هو الجحيم بعينه" headtopics.com